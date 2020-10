Köln (www.fondscheck.de) - Der September war aufgrund ansteigender Corona-Infektionszahlen von Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren weltwirtschaftlichen Entwicklung geprägt, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Balanced (ISIN LU0106280836/ WKN 930920).Die Hauptaktienmärkte hätten per Saldo moderate Kursrückgänge verzeichnet. Lediglich der japanische Aktienmarkt habe leicht zulegen können. An den Rentenmärkten hätten Staatsanleihen und Unternehmensanleihen hoher Bonität leichte Wertzuwächse verbucht, wohingegen Hochzinsanleihen aufgrund der gestiegenen Risikoaversion Verluste aufgewiesen hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...