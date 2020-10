Der Dax ringt in der aktuellen Situation um seine bis dato recht gute Ausgangslage. Bereits ein (signifikanter) Rücksetzer unter die 13.000er Marke könnte den Index in seinen Aufwärtsambitionen zurückwerfen. So ambivalent die derzeitige Situation im Dax ist, so unterschiedlich sind auch die aktuellen Konstellationen unserer beiden heutigen Protagonisten Daimler und VW Vz. Während die Daimler-Aktie zuletzt wichtige Akzente auf der Oberseite setzen ...

