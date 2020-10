Hamburg (ots) - Heute startet das Nachhaltigkeitsmagazin BRIGITTE BE GREEN den Podcast "Nachhaltig ohne Blatt vorm Mund" mit Redaktionsleiterin und Co-Erfinderin der BRIGITTE Line Extension Alexandra Zykunov. Sie spricht mit Greenfluencer*innen, Kolleg*innen, Freund*innen und Expert*innen weniger darüber, was sie schon auf nachhaltig umgestellt haben, sondern woran sie aktuell noch scheitern.Darf nur noch Fair Fashion geshoppt und trotzdem alle halbe Jahre bei einer großen Modekette eingekauft werden? Darf plastikfrei gelebt und trotzdem im Urlaub alle Prinzipien über Bord geworfen werden? Die Frage, was ein nachhaltiger Lifestyle wirklich ist, was er den Menschen gibt und ihnen abverlangt, stehen im Fokus des Podcasts, der ehrlich alle Seiten des nachhaltigen Lebensstils beleuchtet.In der ersten Folge spricht Alexandra mit Anna Schunck, Greenfluencerin und Gründerin des nachhaltigen Online-Magazins "Viertel Vor" (www.viertel-vor.com (http://www.viertel-vor.com/)), über die Möglichkeiten, auf Fair Fashion umzusteigen: Ist es wirklich so einfach machbar, wie man denkt?Der Podcast "BRIGITTE Be Green - Nachhaltig ohne Blatt vorm Mund" erscheint vierzehntäglich immer mittwochs auf BRIGITTE.de sowie auf AudioNow und allen gängigen Podcastplattformen.Pressekontakt:Nina ReitzigPR/Kommunikation BRIGITTEGruner + Jahr GmbHTel: +49 (0) 40 / 37 03 38 55E-Mail: reitzig.nina@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BRIGITTE BE GREEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142942/4733716