Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financial setzte gestern zu einer leichten Gegenbewegung an, nachdem jüngst ein Verlaufstief bei 65,16 markiert wurde, so die Analysten der Helaba.Im Tageshoch habe der Index im Hoch bei 68,36 notiert. Gute Nachrichten habe es für die Deutsche Bank gegeben. So habe die Ratingagentur Fitch die Einschätzung für die risikoreichsten Anleihen (additional-tier-1) der Bank um eine Stufe auf BB- angehoben. Die Heraufstufung sei mit einer verbesserten Kapitalisierung der Bank und einem ausreichenden Puffer über wichtigen Kapitalschwellen begründet worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...