Bonn (www.anleihencheck.de) - In den USA sind die Inflationserwartungen spürbar gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.Die Dynamik der Konjunkturerholung habe sich zuletzt zwar abgeschwächt. Doch die Unterbrechung der globalen Lieferketten im Zusammenhang mit der Corona-Krise habe Vorprodukte verteuert. Gleichzeitig hätten sich infolge der Normalisierung der Wirtschaftsaktivitäten viele Notierungen an den Rohstoffmärkten erholen können. Hinzu kämen ein massives Geldmengenwachstum und der Strategiewechsel der US-Notenbank. Die FED akzeptiere künftig über einen längeren Zeitraum Inflationsraten von mehr als 2%. Ein stark beachteter Maßstab für die Inflationserwartungen in den USA sei die sogenannte Breakeven-Rate. Sie errechne sich aus der Differenz der Nominalrendite von US-Staatsanleihen und der von inflationsindexierten US-Staatstiteln ("Treasury-Inflation-Protected-Securities", kurz TIPS). Seit März hätten sich die zehnjährigen Breakevens von 0,5% auf zuletzt 1,6% mehr als verdreifacht. ...

