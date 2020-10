Geben Sie uns Ihre Stimme, wir suchen für Sie die besten Anleger-Informationen und handeln die günstigsten Brokergebühren aus! Anleger und Börsenfans können online abstimmen und den besten Online-Broker und das beste Zertifikate-Portal küren. Wir freuen uns ganz besonders, dass auch der Smartbroker und wallstreet:online in diesen Kategorien nominiert sind!

Das Fachmagazin Der Zertifikateberater krönt am 26. November gemeinsam mit n-tv die besten Zertifikate-Emittenten. Dabei werden wie immer Preise in verschiedenen Kategorien vergeben, unter anderem für den besten Anlegerservice und das beste Primärmarkt-Angebot. Eine 30-köpfige Jury entscheidet, wer die ZertifikateAwards 2020/21 in diesem Jahr mit nach Hause nehmen darf. Gesponsert wird der Wettbewerb von Börse Frankfurt Zertifikate und Börse Stuttgart.

In der Publikumsabstimmung werden wie jedes Jahr unter anderem der beste Online-Broker und das beste Zertifikate-Portal gesucht.

Weniger als ein Jahr nach seinem Marktstart muss der Smartbroker den Vergleich mit den etablierten Online-Brokern nicht scheuen. Erst vor wenigen Wochen wurde die Marke von 1-Milliarde Euro verwaltetem Vermögen - "Assets under Management" - geknackt. Bis zum Jahresende rechnet der Smartbroker mit bis zu 83.000 Kunden.

Auch wallstreet:online blickt auf ein überaus erfolgreiches Jahr zurück. Die Corona-Krise haben die Themen Börse und Finanzen in den Mittelpunkt gerückt - und die größte Finanzcommunity Deutschlands hat eifrig diskutiert. Ergänzt durch ausgiebige Analysen, spannende Interviews und marktbewegende Nachrichten unserer Zentralredaktion haben wir mehr Leser als je zuvor erreicht.

Die Nominierung für einen ZertifikateAward sind für das Team von Smartbroker und wallstreet:online deshalb eine große Ehre und eine tolle Anerkennung.

Stimmen Sie deshalb noch heute unter folgendem Link ab. Machen Sie wallstreet:online zum Besten Zertifikate-Portal und den Smartbroker zum Besten Online-Broker! Mitmachen lohnt sich: Unter allen Teilnehmern wird eine Reise nach Berlin für zwei Personen verlost. Lassen Sie sich drei Nächte lang im Motel One Upper West direkt am Kurfürstendamm verwöhnen und schweben Sie im Heliumballon über der Hauptstadt.

Am besten stimmen Sie gleich heute noch ab. Der Teilnahmeschluss ist der 6. November 2020.