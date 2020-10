FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.10.2020 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2120 (1710) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES TYMAN PRICE TARGET TO 315 (230) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 2350 (2150) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 580 (530) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2450 (2360) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1300 (1240) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 4700 (4200) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 2150 (2100) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS FIRSTGROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 60 (80) PENCE - HSBC RAISES GO-AHEAD GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 775 (1190) PENCE - HSBC RAISES STAGECOACH TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 60 (125) PENCE - HSBC RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 300 (315) PENCE - JPMORGAN CUTS DIPLOMA PLC TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 1960 PENCE - JPMORGAN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 30 (185) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 5700 (5300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2800 (2650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES EVRAZ PRICE TARGET TO 520 (500) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SAGA PLC PRICE TARGET TO 225 (31) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES STOCK SPIRITS PRICE TARGET TO 300 (275) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS RAISES ITV PRICE TARGET TO 110 (100) PENCE - 'BUY'



