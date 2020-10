Park Now können Autobesitzer bereits fast flächendeckend in Deutschland nutzen. Dabei entfällt die Bezahlung an einem Automaten und die bequeme Abbuchung von einem hinterlegten Konto tritt an deren Stelle. An dieser App sind die beiden großen Autobauer Daimler und BMW beteiligt. Dies soll sich nun ändern. Kreisen zufolge soll ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...