Facebook will zukünftig keine Werbung mehr zulassen, die von Impfungen abrät. Allerdings gibt es eine Ausnahme. Impfgegner werden zwar auch in Zukunft noch ihre Ansichten auf Facebook teilen können, aber Geld will das soziale Netzwerk mit solchen Positionen nicht mehr verdienen. Die Firma von Mark Zuckerberg wird zukünftig keine Werbung mehr zulassen, in der von Impfungen abgeraten wird. Das teilt das Unternehmen in einem Blogbeitrag mit. Die neue Regel soll in den kommenden Wochen in Kraft treten. Schon ...

