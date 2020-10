DJ Spahn ruft Bevölkerung zur Impfung gegen Grippe auf

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der doppelten Infektionsgefahr durch Covid-19 und die Grippe hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die deutsche Bevölkerung zum Impfen aufgerufen. "Bitte gehen Sie zur Grippeimpfung. Schützen Sie sich, schützen Sie andere, schützen Sie unser Gesundheitssystem", sagte er in Berlin. Wenn im kommenden Winter viele Menschen an Corona erkranken und gleichzeitig an der Influenza, "dann kann unser Gesundheitssystem an Grenzen stoßen", warnte Spahn. "Das wollen wir unbedingt vermeide

so viele wie nie zuvor. Im vergangenen Jahr waren es 20 Millionen, allerdings ließen sich lediglich 14 Millionen Bürger gegen die Grippe impfen.

Spahn: Regionale Engpässe sind "ein gutes Zeichen"

Aus der Ständigen Impfkommission (STIKO) des Robert Koch-Instituts (RKI) war zuvor die Warnung gekommen, dass es zu Engpässen kommen könnte. Kommissionsmitglied Martin Terhardt empfahl im Sender rbb daher, erst einmal Risikogruppen zu priorisieren. Das lehnte Spahn jedoch ab. Er wertete es als "ein gutes Zeichen", dass es regionale Engpässe gebe. Zugleich werde der Impfstoff "nach und nach Woche um Woche zusätzlich ausgeliefert". Es sei zudem sinnvoll, wenn sich die Menschen auch im November oder Dezember noch impfen ließen.

Laut RKI-Präsident Lothar Wieler beginnt die jährliche Grippesaison meist um Silvester und erreicht gegen Februar und Ende März ihren Höhepunkt. Mit der Vakzine gebe es dagegen "ein mächtiges Instrument". Wenn mehr gefährdete Menschen sich impften und alle die in der Corona-Krise eingeübten AHA-Regeln zu Abstand, Hygiene und Atemmaske beherzigten, könne die Infektionswelle flach gehalten werden, so Wieler.

Laut dem Spitzenverband der Krankenkassen GKV kostet die Maßnahme in diesem Jahr rund eine halbe Milliarde Euro. Davon seien 300 Millionen für den Grippeimpfstoff und 200 Millionen für die niedergelassenen Ärzte vorgesehen, erklärte GKV-Vorstandsvorsitzende Doris Pfeiffer.

Dazu habe der Bund erstmals in der Geschichte eigene Impfvorräte beschafft. Zur Verfügung stehen demnach rund 26 Millionen Dosen,

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2020 06:19 ET (10:19 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.