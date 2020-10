MINNETONKA (dpa-AFX) - Die vielen Infektionen durch das neuartige Coronavirus haben bei dem US-Krankenversicherer UnitedHealth im dritten Quartal nicht so stark am Gewinn gezehrt wie gedacht. Unter dem Strich stand ein Überschuss von rund 3,2 Milliarden US-Dollar (2,7 Mrd Euro) und damit rund zehn Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Mittwoch in Minnetonka (US-Bundesstaat Minnesota) mitteilte. Ein Umsatzanstieg um acht Prozent auf 65,1 Milliarden Dollar konnte gestiegene Ausgaben allerdings nicht wettmachen.

Dennoch schnitt UnitedHealth beim Gewinn besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet. Das Management hob seine Gewinnprognose für 2020 daher leicht an. Für das laufende Jahr rechnet UnitedHealth jetzt mit einem Gewinn je Aktie von 15,65 bis 15,90 Dollar. Bisher hatte die Prognose bei 15,45 bis 15,75 Dollar gelegen./stw/eas/mis