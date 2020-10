DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.48 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.508,25 -0,08% +8,50% Euro-Stoxx-50 3.267,30 -0,36% -12,76% Stoxx-50 2.949,55 -0,47% -13,33% DAX 12.985,53 -0,26% -1,99% FTSE 5.957,41 -0,21% -20,85% CAC 4.932,80 -0,30% -17,48% Nikkei-225 23.626,73 +0,11% -0,13% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 175,46 0,4

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,88 40,20 -0,8% -0,32 -29,9% Brent/ICE 42,18 42,45 -0,6% -0,27 -31,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.898,20 1.890,30 +0,4% +7,90 +25,1% Silber (Spot) 24,19 24,18 +0,1% +0,02 +35,5% Platin (Spot) 871,18 868,50 +0,3% +2,68 -9,8% Kupfer-Future 3,05 3,04 +0,4% +0,01 +8,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

An der Wall Street signalisieren die Terminkontrakte auf die Aktienindizes zum Start am Mittwoch kleine Gewinne. Allerdings kann es noch Bewegung geben, da vorbörslich mit Bank of America, Goldman Sachs und Wells Fargo drei weitere Großbanken ihre Zahlen zum dritten Quartal präsentieren. Am Vortag hatten JP Morgan und Citigroup zwar die Konsensprognosen übertroffen, aber auch gewarnt dass die Wirtschaft noch nicht aus dem Schneider sei und Kreditausfälle in größerem Ausmaß drohten. Daneben schwelt weiter die Coronavirus-Krise mit steigenden Infektionszahlen. Unter den Marktteilnehmern geht die Angst um, dass es auf lokaler Ebene zu neuen Beschränkungen für die Wirtschaft kommen könnte. Sorgen bereitet auch, dass Johnson & Johnson wie auch Eli Lilly die Tests ihres Corona-Impfstoffs ausgesetzt haben.

Der Inneneinrichter Bed, Bath & Beyond trennt sich von einigen Geschäften, die nicht zum Kernbereich gehören, und nimmt damit 250 Millionen Dollar ein. Abgegeben werden Christmas Tree Shops, Linen Holdings und ein Verteilzentrum. Bed, Bath & Beyond legen vorbörslich 5,4 Prozent zu.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q

13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q

13:50 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q

22:15 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erzeugerpreise September PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwochmittag kaum verändert. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 13.004 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 büßt 0,2 Prozent auf 3.272 Punkte ein. Der Markt kann sich weiterhin für keine Richtung klar entscheiden. Einerseits belastet die Coronavirus-Pandemie mit den Rückschlägen bei den Impfstoffen die Stimmung, ebenso die Brexit-Unsicherheit und die Ungewissheit um die US-Wahlen. Andererseits setzen die Investoren auf weitere geld- und fiskalpolitische Stimuli. Covestro notieren 1,0 Prozent fester bei 44,69 Euro, nach einem Platzierungspreis bei 43,85 Euro. "Zum einen ist die Platzierung lange erwartet worden", sagt ein Händler dazu, dass diese den Kurs nicht mehr drückt. Zum zweiten habe der Kurs in den vergangenen Tagen noch einmal deutlich nachgegeben, und zum dritten sei das Material aus der Kapitalerhöhung gut und schnell abgeflossen. Die Ergebnisse von ASML für das dritte Quartal werden von Bryan Garnier als gut eingestuft. Begründet sei dies in einem guten EUV-Geschäft und geringeren operativen Aufwendungen. Die Unternehmensprognose decke sich mit den Konsenserwartungen. Bei EUV dürfte sich Intel stärker auswirken als von den Analysten zuvor angenommen und das Ziel für 2021 scheine gefährdet. In der Folge geht es für die Aktie um 1,2 Prozent nach unten. Die Ankündigung eines Corona-Schnelltests treibt die Aktien von Siemens Healthineers nach oben. Der Kurs steigt um 3,0 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:05 Uhr Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1737 -0,09% 1,1747 1,1743 +4,7% EUR/JPY 123,68 -0,20% 123,83 123,93 +1,5% EUR/CHF 1,0737 -0,06% 1,0745 1,0738 -1,1% EUR/GBP 0,9060 -0,24% 0,9095 0,9045 +7,1% USD/JPY 105,39 -0,10% 105,47 105,53 -3,1% GBP/USD 1,2951 +0,10% 1,2938 1,2983 -2,3% USD/CNH (Offshore) 6,7272 -0,14% 6,7356 6,7410 -3,4% Bitcoin BTC/USD 11.373,76 -0,67% 11.407,51 11.397,01 +57,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach der Gewinnstrecke der Vortage an einigen Börsen in Ostasien haben die Anleger am Mittwoch Gewinne mitgenommen. Dazu trugen auch die nicht abebbenden Sorgen mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Pandemie bei, zumal mit Johnson & Johnson und Eli Lilly zwei Pharmariesen Studien für Corona-Impfstoffe ausgesetzt haben. Am besten schlug sich noch Tokio, wo der Nikkei-Index um 0,1 Prozent minimal zulegte. Der Schanghai-Composite gab um 0,6 Prozent nach. In Hongkong war der HSI im Späthandel kaum verändert, nachdem der Handel dort am Vortag wegen einer Taifunwarnung ausgefallen war. In Seoul hielten sich die Anleger zunächst zurück und warteten auf die neuesten Beschlüsse der südkoreanischen Notenbank. Diese ließ wie erwartet den Leitzins unverändert auf dem Rekordtief von 0,5 Prozent, worauf der Kospi im Verlauf etwas stärker um 0,9 Prozent zurückfiel. Unter Druck standen Aktien aus der Finanzbranche. Händler verwiesen dazu auf die in den USA deutlich gesunkenen Renditen am Anleihemarkt. Ein niedriges Zinsniveau ist ungünstig für die Banken, weil es unter anderem niedrigere Margen im Kreditgeschäft bedeutet. Schon in Europa und an der Wall Street waren Bankaktien am Dienstag schlecht gelaufen.

CREDIT

Sehr ruhig zeigen sich am Mittwoch die Kreditmärkte in Europa. Die Itraxx-Indizes der Prämien der Risikoversicherungen (CDS) gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen notieren um das Vortagesniveau. Neue Indikationen zur Geldpolitik der EZB werden nicht erwartet, der Kreditmarkt schaue nun verstärkt auf Einzelunternehmen mit dem Beginn der Berichtssaison.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer meldet Erfolg mit Kombination von Krebsmedikamenten

Der Bayer-Konzern hat in einer klinischen Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff Copanlisib in Kombination mit Rituximab bei Patienten mit rezidivierten indolenten Non-Hodgkin-Lymphomen den primären Endpunkt erreicht, das progressionsfreie Überleben signifikant zu verlängern. Die in der Studie Chronos-3 beobachtete Sicherheit und Verträglichkeit stimmte im Wesentlichen mit zuvor veröffentlichten Daten zu den einzelnen Komponenten der Kombination überein, teilte Bayer mit. Es wurden keine neuen Sicherheitssignale identifiziert.

Airbus erhält ESA-Raumschiffauftrag für Mars-Mission

Airbus ist von der Europäischen Weltraumorganisation ESA als Hauptauftragnehmer für den Entwurf und Bau des Raumfahrzeugs Earth Return Orbiter ausgewählt worden, das Bodenproben vom Mars zur Erde zurückbringen soll. Der Auftrag hat einen Wert von 491 Millionen Euro und ist Teil einer gemeinsamen Kampagne von ESA und NASA mit dem Namen "Mars Sample Return" zur Erforschung des roten Planeten.

Nordex erhält im 3Q Aufträge über insgesamt 1.229 Megawatt

Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat im dritten Quartal Aufträge über 271 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 1.228,6 Megawatt (MW) erhalten. Bei 86 Prozent der Projekte kommen die Windturbinen der Delta4000-Baureihe im Leistungsbereich von vier und fünf MW zum Einsatz, wie die Nordex Group mitteilte.

Dermapharm-Hauptaktionärin trennt sich von zehnprozentigem Anteil

Die Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Hauptaktionärin der Dermapharm Holding SE, hat sich von einem zehnprozentigen Anteil an dem Arzneimittelhersteller getrennt. Wie die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG im Auftrag der Themis Beteiligungs-AG mitteilte, wurden insgesamt 5,384 Millionen Aktien zu je 46 Euro bei institutionellen Investoren platziert. Der Dermapharm-Streubesitz wird sich dadurch von rund 24,95 Prozent auf rund 34,95 Prozent erhöhen.

Moody's erhöht Bonität von Hapag-Lloyd um eine Stufe auf Ba3

Die Reederei Hapag-Lloyd hat auch bei der Ratingagentur Moody's wieder eine Bonitätsbewertung im spekulativen Bereich. Gut eine Woche nach S&P hob auch die zweite große Agentur die Kreditwürdigkeit um eine Stufe von B1 auf Ba3 an und versah sie mit einem stabilen Ausblick. Damit gelten Anleihen des Hamburger Konzerns bei beiden Agenturen nicht mehr als hochspekulative Anlage.

Anglo-American-Tochter De Beers verkauft deutlich mehr Rohdiamanten

Die Geschäfte des Diamantenhändlers De Beers erholen sich angesichts steigender Nachfrage von Juwelieren weiter. Im zurückliegenden achten Verkaufszyklus des Jahres, der den Zeitraum vom 21. September bis zu 9. Oktober umfasst, wurden nach vorläufigen Zahlen Rohdiamanten für 467 Millionen Dollar Umsatz umgeschlagen, wie der Mutterkonzern Anglo American mitteilte.

ASML übertrifft im 3. Quartal Erwartungen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 14, 2020 06:50 ET (10:50 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.