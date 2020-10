DJ Bund fördert Forschung an Tübinger Corona-Impfstoff PVT

BERLIN (Dow Jones)--Der Bund fördert die Forschung an einem Corona-Impfstoff der zweiten Generation durch das Tübinger Start-up "Prime Vector Technologies - PVT". Er soll im Rahmen der ersten zwei klinischen Phasen nun am Menschen untersucht werden, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Das Ressort fördert das Vorhaben im Rahmen des Exist-Programms durch eine erneute Aufstockung von 18 Millionen Euro. Der PVT-Impfstoffkandidat könnte gegen Ende des kommenden Jahres in den Zulassungsprozess kommen.

Den Angaben zufolge hat ein südostasiatisches Pharmaunternehmen "sehr großes Interesse" an einer Lizensierung und plant 2021 eine großtechnische Impfstoffproduktion. Für die Versorgung der deutschen Bevölkerung hat sich das Ministerium nach eigenen Angaben die lizenzkostenfreie Bereitstellung von Impfstoffdosen bei PVT gesichert.

Impfstoffe der zweiten Generation sollen die zwischenzeitlich am weitesten verbreiteten SARS-CoV-2-Varianten direkt adressieren. Zudem werden neben einer möglichst starken und breiten Antikörper-basierten Immunantwort spezifische T-Abwehrzellen gebildet. Damit soll auch der Schutz bei etwaigen Mutationen des Virus erhöht werden. Weiteres erklärtes Ziel ist es, eine geeignete Auffrischimmunisierung bereitzustellen, sobald die Antikörperantwort bei Corona-erkrankten oder immunisierten Menschen abfällt.

