Neue Bürgerbeteiligung: Die Windkraft Simonsfeld AG will im kommenden Jahr 14 neue Windenergieanlagen der Drei- und Viermegawattklasse neu errichten und damit ihre Produktionskapazität um rund 20 Prozent steigern. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 84 Mio. Euro. Die Gesellschaft begibt daher eine neue Anleihe im Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. Euro. Ab heute können die mit 2 Prozent verzinsten Teilschuldverschreibungen mit sieben Jahren Laufzeit gezeichnet werden. Die Stückelung des Wertpapiers wurde mit 1.000 Euro plus 1 Prozent Agio festgelegt. Ab dem vierten Jahr wird die Anleihe in gleich großen Raten getilgt. "Wir sind ein Unternehmen zur Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Wir wollen der Bevölkerung daher die ...

