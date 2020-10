Köln (ots) -Die Karneval-Session fällt nicht aus, sie kommt nur völlig andersdaher als je zuvor. Zum Karnevals-Auftakt heißt es deshalb "11.11. -KÖLN SINGT ZOHUS". Das ist die Show, in der die größten Bands desKölner Karnevals ihre berühmten Hits und ihre neuesten Songspräsentieren. Ohne Publikum, dafür mit ganz viel "Jeföhl" aus denjecken Wohnzimmern. Eine musikalische Show für eine Session, die mitihren besonderen Bedingungen unvergesslich bleiben wird.Auch für die musikalischen Größen des Karnevals gilt das Motto: Dasbesondere Jeföhl des "Fastelovends" lässt sich nicht einfach absagen.Und deshalb stehen die besten Kölner Bands auf der Bühne desWDR-Studios in Köln-Bocklemünd und präsentieren ihre Songs in einemganz neuen Rahmen. Mit dabei sind u.a.: Bläck Fööss, Brings, Kasalla,Beer Bitches, Höhner, Paveier, Räuber, Cat Ballou.Der WDR bringt die kölsche Musik von der Bühne in die Wohnzimmer -und alle können coronagerecht mitfeiern. Zwar nicht zusammen in einemSaal, aber vereint durch den WDR, die Musik und den "Fastelovend".Damit alle auch "Zohus" mitsingen können, gibt es die Texte der neuenKarnevalshits der Session 2020/21 wieder auf einer großen LED-Wand imStudio.Präsentiert wird die zweistündige Show in diesem Jahr von SabineHeinrich: "Ich freue mich, mit den besten kölschen Bands in diesebesondere Session zu starten. Dieses Jahr feiern wir einfach Zuhause.Natürlich jeder nur für sich, aber trotzdem alle zusammen. Wenn dann'En unserem Veedel' erklingt, ist es ein bisschen wie sonst auch: einTränchen im Augenwinkel und ein Lächeln auf den Lippen. Ich bin mirsicher, das wird uns gut tun.""11.11. - KÖLN SINGT ZOHUS" wird natürlich am Tag derSessionseröffnung um 22:15 Uhr im WDR Fernsehen und der WDR Mediathekzu sehen sein.Redaktion: Katja Banse, Daniel BoltjesFotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4734206