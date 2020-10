DGAP-Ad-hoc: AlzChem Group AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

AlzChem Group AG: AlzChem passt COVID-19-bedingt die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 an



14.10.2020 / 14:29 CET/CEST

Trostberg, 14. Oktober 2020 - Aufgrund der andauernden wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in einzelnen Zielbranchen und -regionen passt die AlzChem Group AG ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2020 an. Die weiterhin sehr positive Entwicklung vor allem bei den Bioselect(R)-Produkten, die unter anderem ein wesentlicher Bestandteil der COVID-19-Testkits sind, kann diese Effekte nicht vollständig ausgleichen. Die Gesellschaft geht deshalb nunmehr davon aus, einen gegenüber dem Vorjahr stabilen bis leicht rückläufigen Konzernumsatz zu erwirtschaften (ursprüngliche Prognose: leicht steigend bis stark steigend). Eine ähnliche Entwicklung ist für das bereinigte EBITDA zu erwarten (ursprüngliche Prognose: auf Vorjahr bis stark steigend). 14.10.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

