DJ Altmaier will bis Weihnachten Lösung für ausgeförderte Windräder

BERLIN (Dow Jones)--Der Bund will den weiteren Betrieb älterer Windräder an Land sicherstellen. Ziel sei eine Lösung noch vor Weihnachten, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nach einem Runden Tisch mit Vertretern der Windbranche und der Länder. Dazu notwendige Änderungen könnten dann auch in die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2021) einfließen.

Hintergrund ist die bislang unklare Perspektive Tausender Anlagen, deren 20-jährige Förderung über die Ökostromumlage demnächst endet. Zwar haben einige Unternehmen bereits Geschäftsmodelle entwickelt, etwa durch Stromlieferverträge (Power Purchase Agreements, PPAs). In vielen Fällen ohne solche marktwirtschaftliche Lösung ist der Weiterbetrieb ohne Fördermittel wirtschaftlich allerdings nicht sinnvoll, weshalb die Betreiber mit einer Abschaltung drohen.

Altmaier zufolge handelt es sich um "eine beträchtliche installierte Leistung", die davon betroffen ist. Eine Lösung sei notwendig, damit Deutschland sein Ökostromziel von 65 Prozent bis 2030 erreichen kann.

Für einen großen Teil der Anlagen ist laut dem Minister ein sogenanntes Repowering "richtig und sinnvoll". Das bedeutet, dass die alten Windräder durch neue ersetzt werden, für die dann die neuen Förderregeln gelten. Da heutige Anlagen effizienter und leistungsfähiger sind, bestehe die Chance, "die Strom- und Energieausbeute deutlich zu erhöhen".

Allerdings ist Repowering wegen langwieriger Genehmigungsverfahren und neuer Bürgerproteste in vielen Fällen keine Option für die Betreiber. Altmaier sagte eine Prüfung möglicher rechtlicher Erleichterungen zu. Hier sei er sich mit dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) "einig".

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) regte an, die an vielen Standorten noch geltenden Höhenbegrenzungen in den Blick zu nehmen. Auch müssten andere Formen der Ausschreibung erwogen werden, so Lies.

Der Verband kommunaler Unternehmen und der BDEW erklärten, dass Repowering Priorität haben müsse. Um weitere Windkraftanlagen in die sonstige Direktvermarktung zu überführen, "müssen unter anderem die bestehenden Hemmnisse bei Herkunftsnachweisen beseitigt werden", erklärte BDEW-Chefin Kerstin Andreae. "Dazu gehört die Vereinfachung der Regelungen zur Anlagenregistrierung und Ausstellung von Herkunftsnachweisen sowie die Reduzierung der Registrierungs- und Transaktionsgebühren beim Herkunftsnachweisregister."

