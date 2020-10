DJ Post und Entwicklungsministerium fördern E-Commerce in Entwicklungsländern

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Post will in Zusammenarbeit mit dem Bundesentwicklungsministerium (BMZ) künftig kleine und mittlere Unternehmen besonders in Afrika dabei unterstützen, unter anderem durch den Aufbau von E-Commerce-Strukturen Zugang zu globalen Märkten zu bekommen. Zu diesem Zweck haben der Chef des Bonner Logistikkonzerns, Frank Appel, und der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller, eine Vereinbarung unterzeichnet, die beide in einer gemeinsamen Online-Pressekonferenz erläuterten.

Beide Partner zusammen wollen in den kommenden Jahren 30 Millionen Euro in die Digitalisierung von Zoll- und Handelsprozessen, die Förderung des E-Commerce sowie in emissionsarme Logistik in Städten investieren. Insbesondere Entwicklungs- und Schwellenländer auf dem afrikanischen Kontinent sollen so unterstützt werden, die Chancen der Globalisierung für sich zu nutzen und nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu erreichen. Die Deutsche Post DHL Group (DPDHL) werde mindestens zwei Drittel der Kosten aller Maßnahmen tragen.

Begonnen werde in Marokko, Ruanda, Kenia, Ghana und der Elfenbeinküste, wo Handelshemmnisse durch den Einsatz digitaler Lösungen angegangen werden sollen.

Handelshürden, wie bürokratische, intransparente - und damit oft korruptionsanfällige - Zollverfahren, treffen Entwicklungsländer besonders hart und erschweren ihnen den Zugang zum Welthandel, auch zu wichtigen Medikamenten.

Ministerium und Post werden zudem ihren Austausch bei Projekten zu grünem Wasserstoff und synthetischen Kraftstoffen fortsetzen.

Umgesetzt werden soll die Partnerschaft maßgeblich im Rahmen von Maßnahmen des develoPPP.de-Programms, mit dem das BMZ unternehmerische Initiativen in Entwicklungs- und Schwellenländern fördert, die zu einer nachhaltigen Entwicklung vor Ort beitragen. Auf Seiten der DPDHL-Group ist die Vereinbarung Teil des neuen, konzernweiten Nachhaltigkeitsprogramms "GoTrade".

