Im Finale des Grasser-Prozesses hat heute Nachmittag der Anwalt des zweitangeklagten Walter Meischberger, Jörg Zarbl, in seinem Schlussplädoyer einen Freispruch für seinen Mandanten gefordert. Es lägen keine Beweise für den angeklagten Tatplan von Meischberger, Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und anderen vor. Dass ein Konto von Meischberger in Liechtenstein (Nummer 400.815) in Wirklichkeit Grasser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...