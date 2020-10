San Jose, Kalifornien (ots) - Der Anbieter von Lösungen für Datenmanagement Cohesity und Amazon Web Services (AWS) sind eine strategische Zusammenarbeit eingegangen, um den wachsenden Kundenbedarf an flexibler, verfügbarer, skalierbarer und zuverlässiger Datenverwaltung zu erfüllen. Gemeinsam bringen beide Unternehmen ein modernes Angebot für Data Management as a Service (DMaaS) auf den Markt, das bislang einmalig ist.Die DMaaS-Lösung bietet großen und mittelständischen Unternehmen eine radikal einfache Möglichkeit zur Sicherung, Verwaltung und Analyse ihrer Daten. Dies wird alles direkt von Cohesity gemanaged und auf AWS gehostet.Da die Datenmenge weiterhin exponentiell wächst, suchen viele Unternehmen nach neuen Möglichkeiten für das Datenmanagement. Damit sollen sich ihre IT-Teams wieder auf Richtlinien statt auf die Infrastruktur konzentrieren können. Zudem möchten sie nutzungsabhängige Preise anbieten, den Umstieg auf die Cloud beschleunigen, die Wertschöpfung aus Daten erleichtern, Dateninfrastruktur-Silos auflösen und mehrere Anwendungsfälle unterstützen. Dazu gehören auch Datensicherung und -archivierung, Disaster Recovery, Datei- und Objektdienste, Verwaltung von Datenkopien und Analysen.Im Rahmen der strategischen Zusammenarbeit investieren Cohesity und das AWS-Partnernetzwerk (APN) in Kapazitäten, um die DMaaS-Lösung auf AWS zu entwickeln und gemeinsame Markteinführungsaktivitäten durchzuführen. Zusätzlich hat Amazon eine Kapitalbeteiligung an Cohesity getätigt.Pressekontakt:James WarnetteHead of EMEA Corporate CommunicationsCohesityT: +44 (0) 7766 800899james.warnette@cohesity.comFink & Fuchs AG Stefan Weigl0611-7413178cohesity@finkfuchs.deOriginal-Content von: Cohesity, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147781/4734330