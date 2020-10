Toronto, Kanada, 14. Oktober 2020 - Eloro Resources Ltd. (TSX-V: ELO; OTCQX: ELRRF FSE: P2QM) übernimmt über ihre bolivianische Tochtergesellschaft Minera Tupiza S.R.L. neun weitere Liegenschaften (nach bolivianischem Recht als "Bergbaugebiete" bekannt) mit einer Gesamtfläche von 311,75 Quadratkilometern in der südbolivianischen Potosí-Region, wo sich bereits die Iska Iska-Liegenschaft befindet (siehe Abbildung 1). Die geologischen Eigenschaften und die Zielmineralisierung dieser Grundstücke sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Abbildung 2 zeigt die regionale Geologie im Gebiet der neuen Grundstücke. Die Grundstücke befinden sich auf markanten ASTER-Anomalien (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) mit einer ähnlichen hydrothermalen Alterationssignatur wie Iska Iska. Das Grundstück Tup-5 knüpft direkt an die Iska Iska-Liegenschaft an.

Tom Larsen, Präsident und CEO von Eloro, erklärt hierzu: "Wie im technischen Bericht gemäß NI 43-101 von Micon International (siehe Pressemitteilung vom 29. April 2020) dargelegt wird, verfügt Iska Iska über ein enormes Potenzial, eine bedeutende polymetallische Silberminerallagerstätte zu beherbergen. Wir führen derzeit ein Untertagebohrprogramm durch (siehe Pressemitteilung vom 14. September 2020), dessen Ergebnisse noch ausstehen. Der Erwerb dieser zusätzlichen Grundstücke, die augenscheinlich ähnliche hydrothermale Alterationssignaturen wie Iska Iska aufweisen, wird unsere aussichtsreiche Stellung in diesem Gebiet deutlich verbessern."

Tabelle 1: Zusammenfassung der Geologie und Explorationsziele der neuen Liegenschaften in der südbolivianischen Iska Iska-Region (Standorte siehe Abbildung 1).

NR. NAME QKM GEOLOGISCHE BESCHREIBUNG MINERALIEN 1 Puna 22,0 Südöstlicher Teil des im frühen Miozän wiederauflebenden Kari Kari Caldera. Er ist mit Ignimbriten und Ascheströmen von 8-5 Ma. gefüllt. Umfasst ein komplexes Verwerfungssystem in N-S, NNO-SSW und O-W-Richtungen, das mit Sn, W und Grundmetallmineralisierung gefüllt ist. Die wichtigsten Alterationsprodukte sind Verkieselung und stark veränderte Fe-Minerale. Sn, W, Basismetalle 2 Khuchu Ingenio 17,0 Subvulkanische Dazite und Andesite mit Ag-, Pb- und Zn-Mineralisierung. Das Fundament ist der Sandstein der silurischen Llallagua-Formation. Das angrenzende Gebiet besteht aus breiten und langen Adern, die angereicherte mineralisierte Taschen beherbergen. Die wichtigsten hydrothermalen Veränderungen sind Serizitisierung und Argilitisierung. Polymetallische Ag, Pb, Zn 3 Tomave 125,0 Das Claim-Gebiet besteht hauptsächlich aus siliziklastischen Sedimenten silurischen Alters, die Diamiktite, Schiefer, Sandsteine und Quarzite umfassen. Es ist wahrscheinlich, dass sie sowohl Hochtemperatur-Zinn- als auch Ag-, Zn- und Pb-Mineralisierungen im Spätstadium beherbergen. Hydrothermale Veränderungen sind Verkieselung, Serizitisierung, Argilitisierung und Propylitisierung. Polymetallische Ag, Zn, Pb 4 Atocha Florida 23,75 Tertiäre Vulkane drücken Silur-Sedimente aus, die Mineralisierung kommt in beiden Gesteinen vor und setzt sich aus Adern, Stockwerken und Adern zusammen, die Zn-Pb-Ag beherbergen. Die wichtigsten Alterationsprodukte sind Serizitisierung und fortgeschrittene Argilitisierung. Polymetallisches Zn, Pb, Ag, Au 5 Atocha 38,0 Polymetallische (Ag, Pb, Zn) Mineralisierung in Verbindung mit einer eingestürzten Caldera, die aus pyroklastischem Gestein, Strömen, Vulkankuppeln und dazitischen bis andesitischen Deichen besteht. Hydrothermale Veränderungen sind Serizitisierung und fortgeschrittene Argilitisierung. Polymetallische Ag, Pb, Zn, Au 6 Tup 3 18,5 Enthält ein bemerkenswertes kreisförmiges Merkmal, das ein strukturelles Becken in ordovizischem Sedimentgestein umreißt, das eine Fläche von etwa 16 qkm (4 x 4 km) und eine benachbarte südliche Ausdehnung von etwa 9 km Länge und 5 km Breite umfasst, in der auf den verarbeiteten Satellitenbildern mehrere hydrothermale Veränderungstypen vorhanden sind. Die hydrothermale Alteration besteht aus karbonatischen, argilischen und serizitischen Alterationen zusammen mit kleineren Illit-, Fe-Oxid-, Chlorit- und Kaolinit-Alterationen. Sn, Unedle Metalle 7 Tup 4 5,5 Die Gesteine sind meist sedimentär, obwohl in der Nähe wahrscheinlich auch einige Vulkane vorkommen. Das wichtigste geologische Merkmal entspricht einer regionalen N-S-Verwerfung im Zentrum des Grundstücks, die die Mineralisierung in der Zone zu kontrollieren scheint. Intensive Alterationszonen, die sich aus reichlich Serizit, Argilin und Kaolinit sowie kleineren Illit, Chlorit, Fe-Oxid und Karbonaten zusammensetzen. Polymetallische Ag, Pb, Zn, Au 8 Tup 5 10,25 Ordovizische Sandsteine und Schiefer innerhalb einer östlichen Verlängerung einer Intrusion. Die wichtigsten Alterationsprodukte sind Jarositisierung, Argilitisierung und Serizitisierung. Sn, Grundmetalle 9 Pajchi 42,75 Möglicherweise handelt es sich um einen zusammengebrochenen Vulkan mit wiederauflebenden erodierten Dazitkuppeln und Lavaströmen, die eine wahrscheinlich polymetallische Mineralisierung beherbergen. Diese dürfte aus einer Hochtemperatur-Zinnmineralisierung bestehen, die von einer Ag-Zn-Pb-Mineralisierung überlagert wird. Hydrothermale Alterationstypen sind Argillierung, starke Oxidation und Serizitisierung. Polymetallisches Ag-Zn-Pb, Au

Anmerkung: Au: Gold, Ag: Silber, Zn: Zink, Pb: Blei, Sn: Zinn, W: Wolfram

Qualifizierte Person

Der Diplomgeologe Dr. Osvaldo Arce ist Experte für bolivianische Geologie und qualifizierte Person im Rahmen von NI 43-101. Er hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. ASTER sind öffentlich zugängliche Daten, die vom Jet Propulsion Laboratory der NASA zur Verfügung gestellt werden. Die Verarbeitung der ASTER- und Satellitendaten wurde von der Diplomgeologin Sandra L. Perry, MS, von Perry Remote Sensing LLC in Denver, Colorado, durchgeführt. Frau Perry ist eine qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101.

Über Iska Iska

Iska Iska ist eine straßenzugängliche, lizenzfreie Liegenschaft, die sich zu 100% im Besitz des Rechteeigentümers befindet. Sie liegt rund 48 km nördlich der Kleinstadt Tupiza in der Provinz Sud Chichas des südbolivianischen Departamento Potosi liegt. Die Liegenschaft kann als polymetallischer (Ag, Zn, Pb, Au, Cu, Bi, Sn, In) epithermal-porphyrischer Komplex klassifiziert werden. Für bolivianische Verhältnisse kann sie als bedeutende Art von Mineralvorkommen klassifiziert werden.

Die geologische Kartierung der Liegenschaft hat die räumliche und zeitliche Zonierung von Umwandlungs- und Adermineralen in einem Gebiet von etwa 5 Quadratkilometern ergeben (Abb. 2). Umwandlungsminerale umfassen Quarz, Chlorit, Pyrit, Illit, Serizit und Hämatit. Die polymetallische Mineralisierung tritt hauptsächlich in Form von Adern, sekundären Aderschwärmen und sonstigen Lagerstätten auf und bildet ein subversives Adersystem sowohl im Lagerbestand als auch im vulkanischen und sedimentären Gestein. Vorläufige Evaluierungsarbeiten, einschließlich 42 Kanalproben im Untergrund und auf den Oberflächenabbaustätten bei Iska Iska, lieferten signifikante Ergebnisse, die nachstehend zusammengefasst sind. Alle genommenen Proben beinhalteten verändertes Wandgestein mit Mächtigkeiten zwischen 1,20 und 5,55 m, durchschnittlich 2,90 m (weitere Details siehe Pressemitteilung vom 8. Oktober 2019).

- Silber: Anomale Silberwerte liegen zwischen 35,5 und 694 g/t (46% der Kanalproben)

- Gold: Anomale Goldwerte liegen zwischen 0,31 und 28,6 g/t (42% der Kanalproben)

- Zink: Anomale Zinkwerte liegen zwischen 1,05% und 16,95% (37% der Kanalproben)

- Blei: Anomale Bleiwerte liegen zwischen 0,41% und 16,95% (49% der Kanalabtastungen)

- Kupfer: Anomale Kupferwerte liegen zwischen 0,1% und mehr als 1% (22% der Kanalabtastungen)

- Wismut: Die anomalen Wismutwerte liegen zwischen 967 und 7.380 g/t (22% der Kanalproben)

- Indium: Anomale Indiumwerte liegen zwischen 10,35 und mehr als 500 g/t (34% der Kanalproben)

Über Eloro Resources Ltd.

Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Basismetallliegenschaften in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 99%-Beteiligung in der äußerst viel versprechenden Liegenschaft Iska Iska, das als polymetallischer epithermal-porphyrischer Komplex klassifiziert werden kann, ein bedeutender Minerallagerstättentyp in der südbolivianischen Potosi-Region. Eloro hat vor kurzem einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska in Auftrag gegeben, der von Micon International Limited fertiggestellt wurde und auf der Website von Eloro sowie unter den Einreichungen auf SEDAR verfügbar ist. Iska Iska ist ein straßenzugängliches, lizenzfreies Grundstück. Überdies ist Eloro Eigentümerin einer 82%igen Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nördlich-zentralen Mineralgürtel von Peru etwa 50 km südlich von Barricks Goldmine Lagunas Norte und Pan American Silvers Goldmine La Arena befindet. La Victoria besteht aus acht Bergbaukonzessionen und acht Bergbau-Claims mit einer Fläche von etwa 89 Quadratkilometern. La Victoria verfügt über eine gute Infrastruktur mit Zugang zu Straßen, Wasser und Elektrizität und befindet sich in einer Höhe zwischen 3.150 m und 4.400 m über dem Meeresspiegel.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte entweder an Thomas G. Larsen, Präsident und CEO, oder Jorge Estepa, Vizepräsident, unter (416) 868-9168.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen als angemessen erachtet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen werden. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten unterscheiden. Leser sollten sich nicht übermäßig auf vorausblickende Informationen verlassen.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Abbildung 1: Lageplan der neuen Liegenschaften, Iska Iska - Gebiet Potosi.

Abbildung 2: Regionale Geologie im Gebiet der neuen Liegenschaften, Iska Iska - Gebiet Potosi.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Englische OriginalmeldungDie übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:Übersetzung

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA2899003008