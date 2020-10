Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern verbreitete sich an den Finanzmärkten eine schlechte Stimmung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Beigetragen dazu habe die Nachricht, dass Johnson & Johnson die Testung ihrer Impfung gegen COVID-19 habe unterbrechen müssen. Aktienindices seien auf beiden Seiten des Atlantiks gefallen. Profitiert hätten Wechselkurse von "sicheren Häfen" wie Schweizer Franken, Japanischer Yen, aber auch der US-Dollar. Die gestern veröffentlichten US-Inflationsdaten für September hätten den Marktprognosen entsprochen und dürften wenig relevant für die Bewegungen an den Finanzmärkten gewesen sein. ...

