San Francisco (ots/PRNewswire) - Die Akquisition hebt Vungles Werbetechnologie auf eine neue Ebene. Kontextbasierte, mit Hilfe von Machine Learning zusammengestellte Empfehlungen sind nun möglich - für einen maximalen Gewinn pro Werbeausgabe (Return on Advertising Spend; ROAS) und Nutzerwert (User Lifetime Value; User LTV).Vungle (www.vungle.com (https://www.vungle.com/)), das führende Netzwerk für mobile Werbung und eine Plattform für In-App-Monetarisierung, gab heute den Kauf von AlgoLift, einer Plattform für mobiles Marketing mittels Automatisierung von Nutzerakquise über Nutzerwert, bekannt. Die Transaktion bringt die branchenweit führenden Algorithmen und die Optimierungstechnologie von AlgoLift und das globale, auf Kreativität ausgelegte Werbenetzwerk von Vungle zusammen, damit Werbetreibende Informationen an die Hand bekommen, aus denen sie Maßnahmen zur Optimierung der Performance-Metrik ableiten können, beispielsweise in Bezug auf Lifetime Value (LTV) und Return On Ad Spend (ROAS). AlgoLifts probabilistischer Kampagnenansatz bietet Vungle zudem eine datenschutzfreundliche Möglichkeit, Werbekampagnen im Einklang mit den anstehenden iOS-bezogenen Änderungen des IDFA zuzuschneiden und zu optimieren.AlgoLift ist die automatisierte ROAS-Optimierungsmaschine für Spiele- und Nicht-Spiele-App-Entwickler, wie beispielsweise Jam City, Take-Two Interactive, Digit und Headspace. Mit AlgoLifts prädiktiven LTV-Modellierungs- und Automatisierungs-Tools können Kunden die Ausgaben für Nutzerakquise viel besser skalieren, gleichzeitig aber den ROAS um bis zu 150 Prozent erhöhen. Das kombinierte Angebot bietet Werbetreibenden eine automatisierte Lösung mittels Kontextdaten, mit denen sie entlang ihrer nachgelagerten Metrik kaufen können. AlgoLift arbeitet dabei mit anonymisierten Daten, was angesichts der anstehenden Änderungen der Datenschutzbestimmungen von iOS eine einzigartige Lösung darstellt.Vungles COO Jeremy Bondy sagte hierzu: "Unsere Mission ist es, zuverlässige Orientierung und Einbindung für unsere Entwickler zu bieten. AlgoLifts unternehmenseigene Technologie für Empfehlungen und sein außergewöhnliches Team beschleunigen unsere Transformation, verlängern unseren Atem und erhöhen die Reichweite unserer Plattform. Daher können unsere Entwickler ein völlig neues Niveau in puncto Skalierung und Leistungsfähigkeit erwarten.""Bei AlgoLift sind wir stolz darauf, einen branchenweit führenden LTV und eine Optimierungsplattform aufgebaut zu haben, mit der unsere Kunden ihre ROAS maximieren und mit der neuesten Marketing-Technologie arbeiten können", erläuterten Andre Tutundjian und Dmitry Yudovsky, Mitbegründer von AlgoLift. "Wir freuen uns sehr, Teil von Vungles Team zu werden. So können wir jetzt im mobilen Ökosystem eine gemeinsame topmoderne Lösung anbieten."Martin Price, Vice President of Product bei Vungle fügte hinzu: "Durch das kombinierte Angebot kann Vungle eine maschinell weiterentwickelte Automatisierungstechnologie und kontextuelle Zielempfehlungen bieten, mit denen globale Werbetreibende Kampagnen skalieren, die Echtzeit-Optimierung verbessern und die Arbeitsbelastung verschlanken können. Wir freuen uns darauf, die Technologie von AlgoLift in unsere Produkte zu integrieren und so unseren Kunden eine automatisierte, datenschutzzentrische Lösung anbieten zu können, die sie für Metrik wie ROAS einkaufen.""In den letzten paar Jahren hat das AlgoLift-Team hochmoderne prädiktive Modelle entwickelt, welche die schwierigsten Fragen im digitalen Marketing angehen", erörterte Sinan Aral, Direktor der MIT-Initiative zur digitalen Wirtschaft. "Mit den zusätzlichen Ressourcen und der Reichweite, die durch diese Akquisition entsteht, kann das Team die Standards der digitalen Werbung, Attribution und des Performance-Marketings deutlich anheben.""Dass Vungle AlgoLift gekauft hat, ist nach Apples Entscheidung, IDFA zu blockieren die spannendste Entwicklung in der mobilen Werbung", sagte Eric Seufert Medienstratege und Gründer von MobileDevMemo, einem Blog zu den Themen mobile Werbung und Freemium-Monetarisierung. "AlgoLift war eines der Unternehmen, das am besten auf den Wechsel in der Branche weg von Gerätekennungen und hin zu probabilistischer und inferenzieller Zielausrichtung vorbereitet war. Mit dem Kauf von AlgoLift gibt sich Vungle die Chance, in der neuen, nicht deterministischen, datenschutzzentrischen Werbewelt Erfolg haben zu können. Ausgestattet mit AlgoLifts beeindruckenden Messmodellen und probabilistischen Attributionsmethoden ist Vungle gut vorbereitet auf die datenschutzzentrische Entwicklung, die sich gerade in der mobilen Werbebranche vollzieht."Die Mitbegründer von AlgoLift Andre Tutundjian (https://www.crunchbase.com/person/andre-tutundjian) und Dmitry Yudovsky (https://www.crunchbase.com/person/dmitry-yudovsky) das gesamte Team von AlgoLift werden künftig für Vungle arbeiten. Das Team wird auch weiterhin aus den Büros des Unternehmens in Los Angeles arbeiten und somit Vungles Standbein in Südkalifornien sein.Informationen zu VungleVungle bietet eine vertrauenswürdige Anleitung für Wachstum und Kundeneinbindung sowie für die Veränderung der Art und Weise, wie Nutzer mobile Apps entdecken und erleben. Entwickler von mobilen Anwendungen arbeiten mit Vungle zusammen, um mit ihren Apps über innovative In-App-Werbeangebote, die von fundierten Einblicken inspiriert und mit Kreativität gemacht sind, Geld zu verdienen. Werbende brauchen Vungle, um weltweit nach besonders wertvollen Nutzern zu suchen, sie für sich zu gewinnen und zu halten. Die mithilfe von Daten optimierten Anzeigen von Vungle laufen auf über 1 Milliarde einzelnen Geräte und sorgen für eine besser Kundeneinbindung und mehr Umsätze für App-Anbieter und Werbende, die von unabhängigen Studios bis zu den ganz großen Marken, wie Rovio, Pandora und Microsoft reichen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco und hat weltweit Niederlassungen in London, Berlin, Peking, Tokio, Seoul, Singapur.Weitere Informationen erhalten Sie unter vungle.com (http://www.vungle.com/) und folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter @Vungle (https://twitter.com/vungle).Informationen zu AlgoLiftAlgoLift ist eine Machine Learning-basierte Marketingoptimierungsplattform, die sicherstellt, dass jeder Dollar, den Sie für Performance-Marketing ausgeben, auf die bestmögliche Art und Weise ausgegeben wird. Unsere branchenweit führende Plattform sagt den künftigen Wert Ihrer Kunden voraus, antizipiert die Kosten der Akquise dieser Nutzer, optimiert dann die Marketingausgaben über die wichtigsten Kanäle hinweg und maximiert gleichzeitig den künftigen ROAS dieser Ausgaben - und das alles programmatisch. Wenn Unternehmen auf AlgoLift setzen, lassen sie die Plattform die schwierigen mathematischen Probleme lösen und geben den Marketing-Experten Zeit, sich endlich auf Marketing konzentrieren zu können. AlgoLift hat seinen Firmensitz in Los Angeles.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1172041/Vungle_Logo.jpgPressekontakt:Pressekontakt: Matt McAllisterFluid Groupmatt@fluidprgroup.com510-229-9707. Unternehmenskontakt: Marcella Churchillmarcella.churchill@vungle.com415-800-1400Original-Content von: Vungle, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135337/4734393