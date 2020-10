München (ots) -Die größte internationale Buchmesse - dieses Jahr ohne MesseDie Messehallen bleiben leer, internationale Autoren können nichtanreisen, die Verleihung des Friedenspreises des DeutschenBuchhandels findet nicht nur ohne Publikum statt, sondern auch ohneden Geehrten. Amartya Sen wird nur per Videoschalte in Frankfurtdabei sein. Und dennoch soll es überall in der Stadt Lesungen undAutorengespräche geben, in Bars, Hotels und Kirchen. "ttt" will mitdieser Buchmessen-Sondersendung ebenfalls das geschriebene Wortfeiern und trifft Schriftsteller, die den drängendsten Themen derZeit nachgehen, die tiefgehende Analysen liefern und Debattenvoranbringen. Ihre Geschichten stiften Gemeinschaft, Solidarität undIndividualität, gewähren neue Blicke auf die Welt und ermöglichenvielleicht sogar Perspektivwechsel in Zeiten von Corona.Die Themen im Einzelnen:Schriftsteller gegen Trump: Wie fühlt es sich an, in einem Land zuleben, das vor allem ein Hoffnungsversprechen war, heute abergespalten ist wie nie zuvor? Das mehr als 200.000 Corona-Tote zubeklagen hat, eine Welle von Rassismus und Hass erlebt sowie denNiedergang demokratischer Kultur? Ein Land mit einem Präsidenten, dervor allem an weiterer Eskalation interessiert zu sein scheint, undder es offenlässt, ob er eine mögliche Wahlniederlage akzeptierenwird? Was bedeutet es, in einem solchen Land Schriftsteller zu sein?Das fragt "ttt"unter anderem Paul Auster, Siri Hustvedt, Cornelia Funke, DinaYaneri, Eliot Weinberger und Irene Dische."ttt" besucht Ayad Akhtar in New York. Die Theaterstücke desPulitzer-Preisträgers werden auf den Bühnen der Welt gefeiert, mitseinem Roman "Homeland Elegien" zeichnet er nun das Bild einesheruntergekommenen Amerikas, das seine Ideale von Gemeinwesen undDemokratie längst der Finanzindustrie geopfert hat, und das nach 9/11einer ganzen Generation amerikanischer Muslime verwehrt, Amerika alsihr "Homeland", ihre Heimat, zu begreifen.Michel Friedman und Harald Welzer gehören ohne Zweifel zu denstreitbarsten Intellektuellen des Landes. In ihrem ersten gemeinsamenBuch geht es um die Zeitenwende, die wir gerade erleben: Demokratienstehen unter enormem Druck, denn Rechtsextreme, Nationalisten undAntisemiten werden nicht nur lauter, sie dominieren allzu häufig denDiskurs, sind eine noch immer unterschätzte Gefahr. Dazu kommenKonflikte durch Klimawandel, Migration und die Corona-Pandemie. In"Zeitenwende - Der Angriff auf Demokratie und Menschenwürde" suchendie beiden nach Lösungen."ttt" trifft Stefanie Sargnagel in Wien. Sie ist das "It-Girl" desAnti-Establishments in Österreich. Mit ihren bissigen undselbstironischen Statusmeldungen auf Facebook wurde sie einem großenPublikum bekannt. Stefanie Sargnagels neues Buch heißt "Dicht". Eserzählt von ihrer Jugend in Wien und führt die Leserinnen und Leserin eine anarchistische Welt, die genial banal spiegelt, wo wir unsgerade gesellschaftlich befinden."ttt" reist mit Yvonne Adhiambo Owuor auf die kenianische Insel Pate,dort spielt ihr zweiter Roman, "Das Meer der Libellen". Einerseitseine magische Geschichte, auf der anderen Seite eine Parabel über dasreale Ostafrika, denn auf Pate landen im Buch chinesische Investoren,und Islamisten versuchen, ihren Einfluss auszudehnen. Yvonne AdhiamboOwuor, die in ihrer Heimat Kenia längst ein Star ist, möchte zeigen,dass Globalisierung ein viel älterer Prozess ist, als wir uns dashäufig bewusst machen, und sie stellt infrage, ob es eindeutigekulturelle Identitäten überhaupt geben kann.Amartya Sen hat mit seinem Werk die Welt verändert - zum Besseren.Der 86-jährige Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger erhältam Sonntag den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Sen hat dafürgesorgt, dass nicht nur das Wirtschaftswachstum als einzigesKriterium für den Entwicklungsstand eines Staates herangezogen wird,sondern auch die sozialen Bedingungen der Bürgerinnen und Bürger.Außerdem: Moderator Max Moor trifft Tennis-Star Andrea Petkovic,die ein Buch mit biographisch gefärbten Erzählungen vorgelegt hat,und geht mit den schottischen Autoren Irvine Welsh ("Trainspotting")und John Niven ("Kill your Friends") einen Trinken. Die beidenAutoren schauen auch in ihren aktuellen Büchern ironisch undgeistreich auf diese Welt.Im Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Max MoorRedaktion: David Gern und Christian Sprenger (hr)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4734398