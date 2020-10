DJ MÄRKTE EUROPA/DAX klebt an 13.000er-Marke - Just Eat Takeaway liefert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwochnachmittag gut behauptet. Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 13.044 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,2 Prozent auf 3.285 Punkte zu. Der Markt kann sich allerdings weiterhin für keine Richtung klar entscheiden. Einerseits belastet die Coronavirus-Pandemie mit den Rückschlägen bei den Impfstoffen die Stimmung, ebenso die Brexit-Unsicherheit und die Ungewissheit um die US-Wahlen. Andererseits setzen die Investoren auf weitere geld- und fiskalpolitische Stimuli. So könnte die EZB mit Blick auf den jüngsten Preisrückgang in Deutschland schon im Dezember die Geldpolitik weiter lockern, heißt es.

"Es ist eine Erinnerung, dass dieses Rennen um einen Impfstoff länger als erwartet dauern könnte", kommentiert Chefstratege Paul Jackson von Invesco die angekündigte Testpause bei Eli Lilly. Zuvor hatte schon Johnson & Johnson eine Studie im finalen Stadium ausgesetzt. Der Markt sei zu optimistisch, wie schnell ein Gegenmittel die Pandemie aufhalten könnte. Allein seine breite Distribution werde Zeit benötigen.

Just Eat Takeaway liefert in Q3 - Aktie auf Allzeithoch

Just Eat Takeaway gehört 2020 zu den großen Gewinnern. Der niederländische Onlineanbieter von Lieferdienstleistungen für die Gastronomie hat im dritten Quartal 151,4 Millionen Bestellungen bearbeitet, ein Plus von 46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Analysten der Citibank haben nach den Zahlen ihre Schätzungen angepasst und das Kursziel auf 146 Euro hochgenommen. Die Beteiligung von Just Eat Takeaway an iFood sei jetzt im Wert auf 2,9 Milliarden Dollar nach zuvor 2 Milliarden gestiegen. Jefferies zufolge zahlt sich das aggressive Investitionsprogramm von Just East Takeaway bereits aus.

Der Vorsprung zu Wettbewerbern in wichtigen Märkten habe sich ausgeweitet. Für die Aktie geht es um 5,4 Prozent auf 103,25 Euro nach oben, mit 103,90 notierte sie zuvor auf Allzeithoch. Der im DAX gelistete Wettbewerber Delivery Hero legt um 2,9 Prozent zu.

Für die Aktie des britischen Online-Versandhändlers Asos geht es dagegen um 9,3 Prozent nach unten. Während das Unternehmen für das Ende August beendete Geschäftsjahr 2019/20 gute Zahlen vorlegte, ist es beim Ausblick vorsichtig. Das Online-Modehaus ist bei Kunden zwischen 20 und 30 Jahren sehr beliebt und macht sich angesichts der Gesundheitskrise Sorgen um deren Beschäftigungsaussichten, was den ansonsten soliden Zahlen für das Gesamtjahr den Glanz genommen hat.

Atlantia könnte sich von Aspi trennen

Für die Aktie von Infrastruktur-Betreiber Atlantia geht es um knapp 8 Prozent nach oben. Positiv wird an der Börse ein Bericht in Il Sole gewertet, demzufolge sich das Unternehmen in exklusiven Gesprächen mit der Staatsbank CDP über den Verkauf der Beiteiligung in Höhe von 88 Prozent an dem Mautstrecken-Betreiber Autostrade per l'Italia (Aspi) befindet. Ein möglicher Verkauf der Aspi würde nach Einschätzung der Analysten von Equita das politische Risiko mildern, eine Lösung des Schuldenproblems in der Holdinggesellschaft liefern sowie die Rückkehr zu einem Investment-Grade-Rating beschleunigen.

Die Ergebnisse von ASML für das dritte Quartal werden von Bryan Garnier als gut eingestuft. Begründet sei dies in einem guten EUV-Geschäft und geringeren operativen Aufwendungen. Die Unternehmensprognose decke sich mit den Konsenserwartungen. Bei EUV dürfte sich Intel stärker auswirken als von den Analysten zuvor angenommen und das Ziel für 2021 scheine gefährdet. Für die Aktie geht es um 0,2 Prozent nach oben.

Die Ankündigung eines Corona-Schnelltests treibt die Aktien von Siemens Healthineers nach oben. Der Kurs steigt um 3,0 Prozent. Der Test soll Ergebnisse ínnerhalb von 15 Minuten anzeigen und könnte zum Beispiel bei Besuchen in Alters- oder Pflegeheimen verwendet werden.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.279,24 0,00 0,05 -12,44 Stoxx-50 2.951,95 -0,39 -11,53 -13,26 DAX 13.035,30 0,13 16,31 -1,61 MDAX 27.915,49 0,14 39,45 -1,40 TecDAX 3.214,19 0,56 18,02 6,61 SDAX 12.868,70 -0,17 -21,30 2,85 FTSE 5.941,46 -0,47 -28,25 -20,85 CAC 4.948,06 0,01 0,46 -17,23 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,58 -0,02 -0,82 US-Zehnjahresrendite 0,72 -0,01 -1,96 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:05 Uhr Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1765 +0,15% 1,1747 1,1743 +4,9% EUR/JPY 123,74 -0,15% 123,83 123,93 +1,5% EUR/CHF 1,0740 -0,04% 1,0745 1,0738 -1,1% EUR/GBP 0,9013 -0,76% 0,9095 0,9045 +6,5% USD/JPY 105,18 -0,30% 105,47 105,53 -3,3% GBP/USD 1,3051 +0,87% 1,2938 1,2983 -1,5% USD/CNH (Offshore) 6,7056 -0,46% 6,7356 6,7410 -3,7% Bitcoin BTC/USD 11.516,51 +0,58% 11.407,51 11.397,01 +59,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,95 40,20 +1,9% 0,75 -28,0% Brent/ICE 43,15 42,45 +1,6% 0,70 -29,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.910,99 1.890,30 +1,1% +20,69 +25,9% Silber (Spot) 24,51 24,18 +1,4% +0,34 +37,3% Platin (Spot) 867,53 868,50 -0,1% -0,98 -10,1% Kupfer-Future 3,05 3,04 +0,2% +0,01 +7,8% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2020 10:17 ET (14:17 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.