Der EUR/USD prallt am Mittwoch von den Tiefs nahe der 1,1720 ab - Das nächste wichtige Niveau ist im Bereich der 1,1700 zu finden - Nach einem Absturz zum mehrtägigen Tief von 1,1720/15 zu Beginn der Börsensitzung, ist es dem EUR/USD gelungen, am Mittwoch wieder in den positiven Bereich um 1,1770 zurückzukehren. Trotz des aktuellen Aufschwungs sind ...

