HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu Corona/Hygieneregeln:

"Hierzulande gilt schon eine Strafe von 250 Euro als drakonisch. Schwerer aber wiegt, dass die meisten Menschen in Deutschland sich ja diszipliniert an die Hygieneregeln halten und nur relativ kleine Gruppen darauf pfeifen - aus Ignoranz, Verblendung oder Egoismus. Warum wird dagegen nicht energischer vorgegangen, fragen sich die Rechtstreuen. Kann es sein, dass ausgerechnet wir vorschriftenverliebten Deutschen ein Vollzugsproblem haben? Und woran liegt das? Sind die Behörden zu zaghaft oder nur überfordert? Oder sind wir etwa anarchischer geworden als Italiener oder Griechen, denen das Misstrauen gegen Reglementierungen doch angeblich im Blut liegt? Auf all diese Fragen könnte man besser antworten, wenn man mehr wüsste, über jene, die sich angesteckt haben, und über jene, die sich verweigern."