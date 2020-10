FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 15. Oktober:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Roche, 9Monatsumsatz (Call 14.00 h)

13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q4-Zahlen

13:15 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen

17:30 CHE: Gurit, Q3-Zahlen

17:40 CHE: Temenos, Q3-Zahlen

17:45 FRA: LVMH, Q3 Umsatz

23:30 GBR: Rio Tinto, Q3 Operation Report

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Verbraucherpreise 09/20

03:30 CHN: Erzeugerpreise 09/20

08:00 DEU: Baugenehmigungen 08/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 09/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Empire State Index, 10/20

14:30 USA: Im- und Exportpreise 09/20

14:30 USA: Phily-Fed-Index 10/20

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 USA: Fortsetzung IWF und Weltbank Jahrestagung (online) - EZB-Chefin Lagarde und IWF-Chefin Georgiewa diskutieren die Lage der Weltwirtschaft SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Online-Pk zum aktuellen Stand der Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich und die Chancen auf einen Handelsvertrag mit David McAllister, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses und der UK Coordination Group im Europäischen Parlament, sowie Bernd Lange, Vorsitzender des Ausschusses für internationalen Handel und Mitglied der UK Coordination Group DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Krise nach dem Bund-Länder-Gipfel + 08.30 Online-Pk Bundesumweltamt zum richtigen Lüften in Schulen + Kabinettssitzung in Bayern

+ Landtagssitzung u.a. Regierungserklärung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg 11:00 DEU: Online-Pk Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) zu Klagen von Anleihekäufern gegen die Autobauer Volkswagen und Porsche u.a. mit DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler BEL: Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs (bis 16.10.), Brüssel DEU: Betreiber der großen Stromnetze geben Höhe der EEG-Umlage für 2021 bekannt - Regierung hat bereits Deckelung beschlossen DEU: Informelle Videokonferenz der für Telekommunikation und Digitales zuständigen Ministerinnen und Minister 12:45 Pk Bundeswirtschaftsminister Altmaier

13:15 DEU: PK der IG Metall Baden-Württemberg zur Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie FRA: Außenministertreffen im Format des Weimarer Dreiecks (Frankreich, Polen, Deutschland) in Paris DEU: Online-Kongress Bundesverband Deutscher Versandapotheken (BVDVA) DEU: Abschluss des Probebetriebs im neuen Hauptstadtflughafen BER 18:00 DEU: Online Veranstaltung Deutsches Institut für Global- und Gebietsforschung (GIGA) zur weltweiten Armut u.a. zur Zunahme von Armut durch die Corona-Pandemie 18:00 DEU: Online-Veranstaltung "Ein stärkeres Europa in der Welt? - Entwicklungen in der EU-Sicherheits- und Verteidigungspolitik" veranstaltet u.a. vom Justizministerium °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi