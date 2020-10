TORONTO (Ontario, Kanada), 15. Oktober 2020 - Graycliff Exploration Limited (das "Unternehmen" oder "Graycliff") (CSE: GRAY und FWB: GE0) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Bereich des unternehmenseigenen Goldprojekts Shakespeare zusätzliche Bergbauclaims mit etwa 330 Hektar Grundfläche (die "neuen Claims") erworben hat. Das Projekt Shakespeare liegt innerhalb des höffigen Kanadischen Schilds unweit von Sudbury (Ontario). Der Grundbesitz von Graycliff erstreckt sich nun über 847 Hektar.

Die neuen Claims bestehen aus zwei Blöcken mit insgesamt 15 Bergbauclaims (siehe Abbildung 1), die nordöstlich bzw. südwestlich der ehemals aktiven Mine Shakespeare liegen. Die neuen Claims (in der Abbildung in Rot eingezeichnet), grenzen an die bestehenden Claims im Besitz von Graycliff (in Schwarz eingezeichnet) und erweitern Graycliffs Anteil an der Streichlänge des höffigen Goldhorizonts Shakespeare (in Gelb eingezeichnet) in seinem Goldprojekt Shakespeare auf über 6 Kilometer.

"Mit dem Erwerb von 15 neuen Bergbauclaims kontrollieren wir nun einen rund 6 Kilometer langen Abschnitt der identifizierten Streichlänge. Neben den historischen Gold- und Silberwerten, die in unseren bestehenden Claims ermittelt wurden, identifizierten wir im Rahmen unserer kürzlichen Due-Diligence-Prüfung für die neuen Claims Chalkopyritproben. Diese neuen Claims werden nun im Rahmen unseres Explorationsprogramms bearbeitet werden", erklärt President und CEO James Macintosh.

Gemäß den Erwerbsbedingungen wird Graycliff 975.000 Stammaktien als Gegenleistung für die neuen Claims begeben.

Abbildung 1. Lageplan der bestehenden Claims (in Schwarz), neuen Claims (in Rot) und des höffigen Goldhorizonts Shakespeare (in Gelb).

Qualifizierter Sachverständiger

Bruce Durham, P.Geo, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen behördlichen Richtlinien gemäß NI 43-101. Er hat die fachlichen Informationen in dieser Pressemeldung gelesen und genehmigt.

Über Graycliff Exploration Limited.

Graycliff Exploration ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf seinen aussichtsreichen 847 Hektar großen Grundbesitz gerichtet ist, der sich rund 80 Kilometer westlich von Sudbury im höffigen Kanadischen Schild befindet. Das Projekt Shakespeare des Unternehmens umfasst 39 Claims innerhalb eines Konzessionsgebiets, das die historische Goldmine Shakespeare beinhaltet. Die Mine war von 1903 bis 1907 in Betrieb.

Nähere Informationen erhalten Sie über unseren Anlegerservice unter der E-Mail investors@graycliffexploration.com.

Für das Board of Directors,

James Macintosh

President und CEO

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane haben diese Pressemeldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten wichtigen Annahmen und Erwartungen der Unternehmensführung. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, die diesen zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, angemessen sind, sollte man kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Informationen setzen, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Englische OriginalmeldungDie übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:Übersetzung

