Nach einem vorläufigen Rallyehoch bei 4,6351 PLN Ende März stellte sich anschließend eine Konsolidierungsbewegung zurück in den Bereich von 4,3710 PLN ein. Nachdem Marktteilnehmer binnen weniger Monate einen Doppelboden in diesem Bereich etablieren konnten, stieg der Euro zum polnischen Zloty wieder merklich an und durchbrach zu Beginn des Septembers seinen kurzfristigen Abwärtstrend und schoss regelrecht bis in den Widerstandsbereich um 4,5739 PLN aufwärts. Die letzten Wochen über waren von zwischengeschalteten Abschlägen geprägt, die daraus resultierende Konsolidierung dürfte jedoch mit den gestrigen Kursgewinnen nun ein Ende gefunden haben und eröffnet wieder frische Handelsansätze.

Neue Jahreshochs denkbar

Das Anfang September etablierte Kaufsignal könnte mit den dynamischen Kursgewinnen aus dieser Woche nun wieder fortgesetzt werden, oberhalb von 4,5150 PLN könnten die jüngsten ...

