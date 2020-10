Der aktivistische Investor Dan Loeb vom Hedge-Fonds Third Point schrieb letzten Mittwoch einen Brief an Walt Disney (WKN:855686) CEO Bob Chapek, in dem er ihn bat, Disneys Dividende dauerhaft auszusetzen und diese Gelder umzuleiten, um Originalinhalte für den Disney+ Streaming Service zu erstellen. "Wir teilen die Ansicht, dass Disney einen der wichtigsten Übergänge in seiner Geschichte vollzieht: die Verlagerung des Vertriebs der weltweit bekanntesten Unterhaltungsmarken von der Kinokasse nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...