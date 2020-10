DGAP-News: financial.de / Schlagwort(e): Anleihe

Thema Wohneigentum: 'Mietübereignung ist der neue Weg ins Eigenheim'



15.10.2020 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Thema Wohneigentum: "Mietübereignung ist der neue Weg ins Eigenheim - sie verbindet die Sicherheit eines Grundbucheintrags mit der Flexibilität der Miete."



Die eigenen vier Wände sind in Deutschland der Lebenstraum Nr. 1. Doch steigende Grundstücks- und Immobilienpreise sowie Eigenkapitalanforderungen der Banken stellen zunehmende Herausforderungen für den Eigentumserwerb. Die Gecci Gruppe möchte eine Alternative zum Bankkredit oder Mietkauf etablieren und Menschen leichter in ihr Traumhaus bringen als jemals zuvor - ohne Eigenkapital, ohne Restkaufbetrag und alles aus einer Hand. Gründer und Geschäftsführer Gerald Evans stellt das Konzept im Interview mit Financial.de vor. Financial.de: Herr Evans, GECCI Rent & Buy bietet den Weg zu Wohneigentum auf Basis sogenannter ,Mietübereignung'. Was bedeutet dies?



Evans: GECCI Rent & Buy bietet Menschen die Finanzierung und den Bau von Wohnimmobilien aus einer Hand. Zur Finanzierung haben wir die Mietübereignung entwickelt. Sie verbindet die Sicherheit des Grundbucheintrags der klassischen Bankfinanzierung mit der Flexibilität der Miete und bietet dabei noch eine feste Kaltmiete für mehr als 20 Jahre. Außerdem sind die Erwerbsnebenkosten deutlich niedriger. Denn der Käufer spart nicht nur die Maklercourtage, sondern auch bis zu 80% der Grunderwerbssteuer. Financial.de: Ist dieses Konzept dem Mietkauf nicht sehr ähnlich? Evans: Mietübereignung ist sicherer und günstiger als der klassische Mietkauf und der Optionskauf. Ganz entscheidend: Der Mietkauf ist nicht Insolvenzfest, da keine notarielle Auflassungsvormerkung möglich ist. Darüber hinaus sind die Kosten bei der Mietübereignung deutlich geringer. Beispielsweise steigt beim Mietkauf die Kaltmiete während der Laufzeit an - dabei beginnt diese insbesondere beim Optionskauf sowieso schon deutlich über Mietspiegel. Dazu kommt beim klassischen Mietkauf die Anzahlung und bei beiden die Restzahlung. Aufgrund der Restzahlung ist zudem eine Bonitätsprüfung durch die Bank nötig. Financial.de: Nehmen wir an, ich komme als Kunde zu ihnen. Welche Schritte sind bis zu meinen eigenen vier Wänden nötig? Evans: Zunächst prüfen wir Ihre Bonität. Dabei müssen Sie kein Eigenkapital mitbringen. Dann können Sie aus verschiedenen Massivhäusern - und künftig auch Eigentumswohnungen - mit KfW-Standard wählen und Ihre individuellen Ideen mit einbringen. Nachdem wir gemeinsam ein Grundstück gefunden haben, vereinbaren und schließen wir einen Mietvertrag mit einer Laufzeit zwischen 23 bis maximal 32 Jahren ab. Die monatliche Kaltmiete orientiert sich stark am örtlichen Mietspiegel und ist wie gesagt über die gesamte Laufzeit konstant. Ihr Haus wird dann von uns schlüsselfertig gebaut. Nach dem Ende der Mietzeit haben Sie schließlich das Recht, die Immobilie als Eigentümer zu übernehmen. Anzahlung oder Schlussrate fallen nicht an. Financial.de: Und während der Mietzeit habe ich kein Risiko? Evans: Nein. Für hohe Sicherheit bis zur Eigentumsübergabe ist gesorgt: Durch notarielle Auflassungsvormerkung im Grundbuch unter Verzicht der Einrede und Verjährung ist die Insolvenzfestigkeit sichergestellt. Bedeutet: Sollte es GECCI in 23 Jahren aus irgendeinem Grunde nicht mehr geben, bekomme Sie trotzdem Ihr Haus. Financial.de: Haben Sie eine bestimmte Zielgruppe?



Evans: Eigentlich nicht. Unser Ziel ist bezahlbares Wohneigentum für Jedermann. Die Einfamilienhäuser starten bei 136 Quadratmetern und einem Kaufpreis von 199.000 EUR zzgl. Grundstück. Die Nettokaltmiete beginnt bei 1.350 EUR und bei den Eigentumswohnungen bei 810 Euro. Der Kunde wählt aus verschiedenen Modellen und kann selbstverständlich seine individuellen Wünsche einbringen. Financial.de: Um den Bau der ersten Immobilien zu finanzieren, begeben Sie eine Unternehmensanleihe. Welche Konditionen bieten Sie?



Evans: Die Anleihe ist Teil unseres Finanzierungsmix. Sie hat einen festen Zinssatz von 5,75 % p.a., eine Laufzeit von 5 Jahren und eine Stückelung von 1.000 Euro. Darüber hinaus nutzen wir langfristige Bank- und KfW-Darlehen. Dort liegt der Zinssatz derzeit bei unter 1,5 % p.a. Durch die Vermietung generieren wir für mindestens 23 Jahre bis zur Übergabe an den Mieter hohe und langfristig gut planbare Cashflows. Schon innerhalb weniger Jahre wollen wir ein Objektportfolio aufbauen, aus dessen Cashflow wir wachsen und die Anleihen zurückzahlen können. Financial.de: Herr Evans, vielen Dank für die Einblicke. Die Gecci-Anleihe (ISIN DE000A3E46C5) kann an der Börse Frankfurt gekauft werden. Der Kurs liegt derzeit bei 100 %. Außerdem kann das Wertpapier außerbörslich über das Online-Portal www.hinkel-anlagenvermittlung.de/gecci575 der Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG gezeichnet werden. Das rechtlich maßgebliche Wertpapier-Informationsblatt (WIB), die Anleihebedingungen und weitere Informationen stehen auf www.gecci-investment.de zum Download zur Verfügung.



Kontakt:



Financial.de

Karlstraße 47

80333 München



Telefon: 089 / 210298 - 0

Telefax: 089 / 210298 - 49



