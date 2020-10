Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Anleger trauten sich gestern nicht so recht aus der Deckung. Der DAX wechselte mehrfach das Vorzeichen. Am Ende stand ein minimales Plus von 0,07 Prozent auf der Kurstafel. Damit notierte der DAX weiterhin über 13.000 Punkten. Marktidee: Delivery Hero. Die Aktie des Essenslieferanten notierte gestern an der Spitze des deutschen Leitindex. Sie profitierte von den guten Zahlen des Rivalen Just Eat Takeaway. Damit wurde eine mehrwöchige Konsolidierung nach oben aufgelöst. Das kurz- und mittelfristige Bias bleibt positiv, solange eine bestimmte Supportzone nicht unterschritten wird.