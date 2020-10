Der Tages-Chart des EUR/USD zeigt die Unentschlossenheit auf dem Markt. - Ein Schlusskurs unterhalb des Mittwoch-Tiefs würde einen rückläufigen Ausbruch bedeuten. - Der EUR/USD handelt derzeit geringfügig höher bei 1,1752. Am Mittwoch verzeichnete das Paar Bewegungen in beide Richtungen, bevor es einen flachen Schlusskurs gab, was auf dem Tageschart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...