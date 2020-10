CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 16.10.2020;Das Instrument TCLA US88706P2056 TIM PARTICIP.PFD ADR/5 ON EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.10.2020 und ex Kapitalmassnahme am 16.10.2020

The instrument TCLA US88706P2056 TIM PARTICIP.PFD ADR/5 ON EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.10.2020 and ex capital adjustment on 16.10.2020

