Der Euro hat am Donnerstag in der Früh knapp behauptet zum US-Dollar notiert. Gegen 8.40 Uhr stand er bei 1,1745 Dollar. Am Vorabend war er in New York mit 1,1753 US-Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1750 Dollar festgesetzt.Der Euro setzt seine Konsolidierung unterhalb der Marke von 1,18 Dollar fort, schreiben die Helaba-Analysten ...

