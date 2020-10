(shareribs.com) London 15.10.2020 - Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag leicht nach unten. In den USA sind die Rohölbestände in der vergangenen Woche deutlich gesunken. Wie das private American Petroleum Institute gestern Abend mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 5,421 Mio. Barrel zurückgegangen. Damit fiel der Rückgang rund doppelt so hoch aus, wie erwartet. ...

