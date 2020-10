DJ Kanzleramtsminister: Corona-Beschlüsse reichen vermutlich nicht aus

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hat sich enttäuscht von den Ergebnissen des Corona-Gipfels von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefs gezeigt, bei dem strengere Regeln beschlossen wurden. "Ich glaube, da sind die Beschlüsse von gestern ein wichtiger Schritt, aber sie werden vermutlich nicht ausreichen", sagte er im ARD-Morgenmagazin. Es komme jetzt auf die Bevölkerung an. "Wir müssen im Grunde genommen alle mehr machen und vorsichtiger sein als das, was die Ministerpräsidenten gestern beschlossen haben", forderte Braun.

Vereinbart worden waren nach achtstündigen Beratungen eine Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen, eine Begrenzung der Teilnehmer privater Veranstaltungen und Sperrstunden. Die Einschränkungen sollen schon bei 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gelten, ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Menschen sollen sie noch verschärft werden. Unterdessen stiegen die Neuinfektionen auf den Höchstwert von 6.638.

Braun sieht Deutschland am Beginn einer sehr großen zweiten Infektionswelle. "Am Anfang dieser zweiten Welle haben wir es in der Hand, diese Infektionen aufzuhalten", betonte der CDU-Politiker. Je länger man warte und je weniger entschlossen man handele, "desto entscheidender ist das nicht nur für unsere Gesundheit, sondern auch für unsere Wirtschaft". Erreiche man jetzt keinen Stillstand der Zunahme, dann sei die vereinbarte Sperrstunde "unser kleinstes Problem", warnte Braun.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zeigte sich optimistischer. "Wir haben es selbst in der Hand", sagte er in derselben Sendung. Ob die Maßnahmen "weitgehend genug" seien oder nicht, werde man erst in zehn bis 14 Tagen sehen können. Mit der Höchstzahl an Neuinfektionen befinde sich Deutschland an einer Wegmarke Richtung Herbst und Winter. "Es liegt an uns allen", sagte Spahn. Man habe die Instrumente, das Virus in Schach zu halten, dem man "ja nicht machtlos ausgeliefert" sei. Es verbreite sich vor allem überall dort, wo Menschen privat in geschlossenen Räumen zusammenkämen.

October 15, 2020

