Die CA Immo vermietet 1.300 m2 im Bukarester Bürogebäude Orhideea Towers an die Lebensversicherungsgesellschaft MassMutual. Inklusive des MassMutual-Mietvertrages weist das von CA Immo entwickelte und 2018 fertiggestellte Bürogebäude nun eine Vermietungsrate von 91 Prozent auf, teilt die CA Immo mit. Ab 2020 wird MassMutual in Rumänien die Softwareentwicklung und die technologiebezogenen Aktivitäten der Gruppe abwickeln. Der Versicherer plant, in diesem Jahr mindestens 100 Personen einzustellen, insbesondere technische Technik-Fachleute.

Den vollständigen Artikel lesen ...