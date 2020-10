Beim Biotech-Unternehmen Apeiron, an dem u.a. auch die Vienna Insurance mit etwas mehr als 3 Prozent beteiligt ist, gibt es eine Änderung in der Aktionärsstruktur. Das britische Investorenkonsortium Franklin Road Limited, das aus britischen und europäischen Privatinvestoren und Familienstiftungen besteht, hat seine Beteiligung an Apeiron "signifikant erhöht", wie es heißt. Franklin Road hatte sich bereits im Zuge der Kapitalerhöhung im Juni 2020 am Unternehmen beteiligt, konnte damals allerdings wegen der Überzeichnung der Kapitalerhöhung nicht den angestrebten Unternehmensanteil erwerben. Im Rahmen eines Secondary Offerings hat Franklin Road Aktien von bestehenden Aktionären erworben und so seinen Anteil am Unternehmen von knapp 1 Prozent ...

