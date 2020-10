Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern wurde bereits die EUR-20-Mrd.-Marke an EUR-Emissionsvolumina für diese Woche am europäischen Primärmarkt überschritten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Unter den Emittenten von gestern hätten sich u.a. Asahi Group Holdings Ltd (A: EUR 800 Mio., 4J, MS+65 BP; B: EUR 800 Mio., 8J, MS+90 BP; Baa1), Cellnex Telecom SA (EUR 1 Mrd., 10J, MS+210 BP, BB+/BBB-) und Rolls-Royce PLC (EUR Tranche: EUR 750 Mio., 5,3J, 4,625% Emissionsrendite, Ba3/BB-/BB+ erwartet) befunden. Darüber hinaus sei gestern abermals der Corporate-Hybridanleihemarkt angezapft worden. So habe Veolia Environment SA eine Dualtranche-Hybridanleihe (A: EUR 850 Mio., NC5,5, 2,25% Emissionsrendite; B: EUR 1,15 Mrd., NC8,5, 2,5%; Baa3/BB+ erwartet) begeben. ...

