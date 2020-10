Der AUD/USD ist im Vergleich zur letzten Woche nur um etwa 30 Pips gesunken, aber damit ist er unter den G10 am schwächsten. Die Ökonomen von Westpac sehen im Zusammenhang mit den politischen Schlagzeilen in den USA ein hohes Risiko für weitere Turbulenzen im Aktienbereich. Hinzu kommt der entschieden dovish Ton der Reserve Bank of Australia. Der Aussie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...