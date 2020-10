Berlin (ots) - Die Erfolgsmarke PTA IN LOVE erweitert das Angebot für die am stärksten und schnellsten wachsende PTA-Community im deutschen Apothekenmarkt: Am Dienstag startete der PTA IN LOVE-Podcast. Mit Themen aus der Apotheke, dem echten Leben und vor allen Dingen schonungslos ehrlich und ohne Scheu vor Peinlichkeiten.Eine kostenlose Box voller Lieblingsprodukte aus der Apotheke, eine Website mit täglich neuem Content und eine Community voller Liebe - all dies und noch viel mehr hat PTA IN LOVE zu einer echten Love-Brand gemacht.Mit dem PTA IN LOVE-Podcast feiert jetzt ein weiteres Format seine Premiere. Der Podcast widmet sich Themen aus dem Apothekenalltag, dem echten Leben und ist dabei schonungslos ehrlich, ohne jede Scheu vor Peinlichkeiten. Das zeigt schon die erste Episode, in der Dr. Dietmar Jacob aus Berlin zu Gast ist. Der Facharzt für Chirurgie, Viszeralchirurgie, Spezielle Viszeralchirurgie, Proktologe - kurz: der Arzt für "hintenrum" - liefert Einblicke in seinen oftmals kuriosen Berufsalltag. Im erfrischend offenen Gespräch mit PTA IN LOVE- Chefredakteurin Nadine Tröbitscher erklärt er unter anderem, warum Analfissuren vor allem bei jungen schlanken Frauen vorkommen, dass Hämorrhoiden nicht peinlich sind und was seine bisher verrücktesten Erlebnisse mit Patient*innen waren. Und auch die nächsten Folgen des Podcast-Formats versprechen bereits jede Menge Wissens- und Hörenswertes. Die aktuelle Folge kann hier abgerufen werden (https://www.pta-in-love.de/pta-in-love-podcast-haemorrhoidengate).PTA IN LOVE ist ein Produkt der EL PATO Medien GmbH und die am schnellsten wachsende PTA-Community auf dem deutschen Apothekenmarkt. Mittelpunkt der Love Brand ist die PTA IN LOVE-Box: Eine kostenlose Box in exklusivem Design voller Lieblingsprodukte aus dem Apothekensortiment. Auf der Plattform www.pta-in-love.de (http://www.pta-in-love.de) finden PTA relevante Inhalte und Informationen für ihren beruflichen und privaten Alltag. Der PTA IN LOVE-Newsletter kann hier abonniert werden (https://www.pta-in-love.de/newsletter-abonnieren).Sie möchten die Reichweite von PTA IN LOVE auch für Ihre Marke nutzen? Alle Informationen zu Ihren Möglichkeiten erhalten Sie unter www.pta-in-love.de/kunden/ (http://www.pta-in-love.de/kunden/) oder per E-Mail an sales@pta-in-love.de (mailto:sales@pta-in-love.de).Die EL PATO Medien GmbH betreibt in Berlin mit rund 60 Mitarbeiter*innen Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation.Pressekontakt:PTA IN LOVEWeWork Sony CenterKemperplatz 1 Building A10785 BerlinTelefon: (030) 802080 - 508E-Mail: julia.buse@el-pato.deOriginal-Content von: PTA IN LOVE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148861/4734730