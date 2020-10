BERLIN (dpa-AFX) - Die europäischen Digital- und Telekommunikationsminister wollen Europa zu einem internationalen Umschlagplatz für Datenverarbeitung machen. Dazu wollen sich die Minister in einem virtuellen Treffen unter der Leitung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Donnerstag für die Gründung einer Europäischen Cloud-Föderation aussprechen. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung über die weitere Zusammenarbeit hervor, die der Deutschen Presse-Agentur als Entwurf vorliegt.

In dem von der EU-Kommission aufgesetzten Papier, das zwischen den Mitgliedstaaten verhandelt wurde, verpflichten sich die Länder, in die nächste Generation von vertrauenswürdigen, sicheren und energieeffizienten Cloud- und Datenverarbeitungstechnologien zu investieren. Außerdem sollen Anstrengungen in der Entwicklung von Technologie zur Künstlichen Intelligenz gebündelt werden.

Altmaier sagte zum Auftakt der Runde, die digitale Transformation sei wie die Klimapolitik ein Schlüsselbereich für die EU-Kommission. Neben der Datenökonomie gehe es um die Rahmenbedingungen für die Künstliche Intelligenz. Im Vergleich zu den USA oder China seien die einzelnen EU-Mitgliedstaaten relativ klein. Deshalb diskutiere man über die Prinzipien für ein künftiges europäisches Rahmenwerk zur Künstlichen Intelligenz, das es den Mitgliedsstaaten ermögliche, die Kräfte zu bündel.

In der Erklärung der Digitalminister wird die Gründung einer "European Alliance for Industrial Data and Cloud" gefordert. Sie soll breite Beteiligung von öffentlichen und privaten Akteuren ermöglichen. Gleichzeitig wollen die Europäer ein "EU Cloud Rulebook" auflegen, in dem Regeln und technische Standards im Bereich Cloud zusammengeführt werden./chd/DP/jha