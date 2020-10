München (ots) - "Besser informiert. Mehr wissen." Unter diesem Leitmotiv gibt die Münchener Verein Versicherungsgruppe auf ihrer Website ihren Kunden und Vertriebspartnern hilfreiche Tipps zu den Bereichen Gesundheit, Vorsorge und Versicherungen. Der Münchener Pflege- und Vorsorgespezialist hat mit den Themen "Zahn" und "Pflege" begonnen. Die Themenwelt wird laufend erweitert. Der neue Ratgeber ist unter https://www.muenchener-verein.de/ratgeber zu erreichen."Detaillierte und vor allem verlässliche Informationen und Hinweise zu Gesundheits- und Vorsorgethemen werden immer stärker im Internet nachgefragt", erläutert Dr. Rainer Reitzler, CEO der Münchener Verein Versicherungsgruppe. "Der Besucher unserer Website kann sich in kürzester Zeit über ein bestimmtes Thema informieren. Wir konzentrieren uns auch bei komplexen Themen auf das Wesentliche und geben am Ende in einem Fazit Empfehlungen ab."Zum Thema Zahngesundheit werden beispielsweise Ratschläge gegeben, was bei Zahnersatz zu beachten und welche Behandlungsmethode individuell am besten geeignet ist, wie lange der neue Zahnersatz voraussichtlich hält und wie hoch die Kosten für Zahnimplantate oder Brücken sind. Informiert wird auch über Kosten, Ablauf sowie Pro und Contra der professionellen Zahnreinigung. Zudem gibt es Tipps, wie man schöne Zähne bekommt, sie dauerhaft behält und wie Fehler bei Ernährung und Zahnpflege vermieden werden können.Kommt es zu einem Pflegefall, wirft das für Betroffene und Angehörige zahlreiche Fragen auf. Von der Feststellung des Pflegegrads über die Beantragung des Pflegegelds bis zur Finanzierung der Pflegekosten gibt es verschiedene Punkte zu bedenken. Der Ratgeber Pflege des Münchener Verein zeigt auf, was im Pflegefall zu tun und wie eine geeignete Vorsorge für den Ernstfall zu treffen ist. Darüber hinaus werden die Unterschiede der Begriffe Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung erklärt.Weitere hilfreiche Informationen zur Zahngesundheit wie unsichtbare Zahnspangen sowie zusätzliche Pflegeratgeber sind bereits in Vorbereitung und werden in Kürze auf der Website freigeschaltet.Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeZentrale Unternehmenskoordination und PresseJohannes Schuster M. A.PressesprecherPettenkoferstr. 1980336 MünchenTel: 089/51 52 1154Fax: 089/51 52 3154schuster.johannes@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60945/4734748