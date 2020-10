Linz (ots) - Innovatives Design trifft auf ausgereifte TechnikUmfassender Pressetext und Fotos (https://www.ots.at/redirect/keba1)Im Zuge der Einführung des ersten rein elektrischen Honda e wird KEBA zum Exklusivlieferanten für die Honda Power Charger Wallboxen. Die Ladestation wurde in Rekordzeit entwickelt und auf der letzten IAA in Frankfurt erstmals präsentiert.Auf der Suche nach einem Partner für die Entwicklung einer eigenen Ladestation entschied sich der Automobilhersteller Honda für den Technologieexperten KEBA mit Entwicklungs- und Produktionskompetenz in Österreich.Dazu Bruno Lambrechts, Senior Manager Sales Division bei Honda: "Wir haben uns die Auswahl nicht leicht gemacht und freuen uns über die Kooperation mit dem Unternehmen KEBA, das als Experte für intelligente Ladestationen gilt.Intelligent und komfortabel LadenDie Ladestation ist einfach zu bedienen und lässt sich problemlos in gängige Smart-Home-Technologien integrieren. Je nach Anforderung stehen drei verschiedene, funktional und optisch perfekt auf das Fahrzeug abgestimmte Modelle zur Verfügung, die mit zahlreichen Features das Laden einfach und sicher machen."Wir haben genau wie Honda den Anspruch, Technik auf höchstem Niveau anzubieten und freuen uns, dass uns Honda sein Vertrauen schenkt. Wir bieten unseren Partnern hochqualitative und innovative Gesamtlösungen", so Gerhard Luftensteiner, CEO der KEBA AG.Über KEBA ElektromobilitätKEBA ist einer der Top Hersteller intelligenter Ladestationen weltweit. Die KEBA KeContact P30 Wallbox lädt sämtliche Arten von Elektroautos sicher und zuverlässig. Dank vielfältiger Schnittstellen wird sie zudem zur hochintelligenten Kommunikations- und Steuerungszentrale. www.keba.com/emobility (http://www.keba.com/emobility)Bildnachweis © Honda, Abdruck kostenlos (https://www.ots.at/redirect/dataspace.keba)Pressekontakt:Stefan LanzingerMarketing & Communications E-MobilityKEBA AGGewerbepark Urfahr, 4041 Linz, AustriaMobile: +43 664 80709-74036Email:lzr@keba.comOriginal-Content von: KEBA AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102553/4734746