1.104 Unternehmen hat der Digitalverband Bitkom für seinen Digital-Office-Index-2020 befragt. Dabei kam heraus, dass die Wirtschaft mit Nachdruck an der Digitalisierung ihrer Verwaltung arbeitet und eine Reihe von Vorteilen darin erkennt. Doppelt so viele Unternehmen wie 2018 wollen Briefpost mit digitaler Kommunikation ersetzen, berichtet der Branchendienst Bitkom. 64 Prozent gaben an, dass der Wechsel bereits gelingt. Auch hier ergibt sich eine Erhöhung von 100 Prozent. Insgesamt stieg der Grad der Digitalisierung (DOI) jedoch nur wenig: Während Großunternehmen auf dem Weg zum papierlosen Büro voranschreiten, tun sich kleine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...