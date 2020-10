Die Erste Immobilien KAG hat mit ihrem Erste Immobilienfonds im Mai erstmals die 2 Mrd. Euro-Marke beim Fondsvolumen durchbrochen. Dieser Tage wurde ein vom Hamburger Immobilienunternehmen Becken erworbenes Bürohaus mit dem Namen "Area 5.0" im Norden von Hamburg mit einer Nutzfläche von 31.769 m2 eingebucht. Das Investitionsvolumen der Erste Immobilien KAG für diesen Standort beträgt rund 125 Mio. Euro. "Es ist damit die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte", betont Geschäftsführer Peter Karl. Das aus 5 Gebäude-Teilen mit jeweils 8 Geschossen 1993 errichtete Gebäude befindet sich in einer Wohn- und Arbeitsgegend am Ufer des Eppendorfer-Mühlenteichs, in unmittelbarer Nähe zur Alster ....

