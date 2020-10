DJ Altmaier nennt Corona-Lage "sehr beunruhigend"

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat den jüngsten Trend mit rasant steigenden Corona-Neuinfektionen als "sehr beunruhigend" bezeichnet. Die Zahlen zeigten, dass Deutschland und Europa das Virus noch längst nicht besiegt hätten, sagte er in Berlin zu Beginn einer informellen Videokonferenz der EU-Digitalminister. "Die Frage, ob wir die Dynamik der zweiten Welle brechen können, ist die entscheidende Herausforderung nicht nur dieser Tage, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union."

In Deutschland ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf Rekordhöhe gestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte, wurden binnen eines Tages 6.638 neue Ansteckungsfälle erfasst. Die bis dahin höchste Zahl von Neuinfektionen war nach Angaben des RKI am 2. April mit 6.554 Fällen registriert worden.

