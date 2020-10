DJ SENTIMENT/Stimmung unter den Privatanleger stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Keine großen Veränderungen sind in den jüngsten Sentimentumfragen bei den Privatanlegern in den USA wie auch in Deutschland auszumachen. Während in den USA die Präsidentschaftswahl sowie das weiterhin fehlende zweite Corona-Hilfspaket die bestimmenden Themen sind, beherrschen aktuell der Anstieg der Corona-Infektionen wie auch der bevorstehende Brexit die Schlagzeilen in Europa. Doch all dies belastet die Stimmung der Investoren jenseits wie diesseits des Atlantiks während des Befragungszeitraums kaum.

In den USA stagnierte laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey das Bullenlager bei 34,8 Prozent. Im Lager der Pessimisten befinden sich 35,7 Prozent und damit 3,2 Prozentpunkte weniger als vor Wochenfrist. Die ehemaligen Bären sind geschlossen an die Seitenlinie gewechselt, Neutral sind nun 29,5 Prozent der Befragten gestimmt.

Bei den Privatanlegern in Deutschland gab es noch einmal kleinere Gewinnmitnahmen, aber der Börse Frankfurt Sentiment-Index ist gerade einmal um 5 Punkte gefallen und liegt nun exakt auf der neutralen Nulllinie. Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, sind 38 Prozent (plus 3 Prozentpunkte) pessimistisch gestimmt. Der Bullenanteil der Privatanleger fiel um 2 Prozentpunkte auf 38 Prozent. 24 Prozent der Privatanleger schauen von der Seitenlinie zu, dies ist ein Minus von einem Prozentpunkt.

